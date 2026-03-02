Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Sebegini Besaran THR PPPK Paruh Waktu

Senin, 02 Maret 2026 – 04:47 WIB
Sebegini Besaran THR PPPK Paruh Waktu
ASN terdiri dari PPPK, PNS, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG – Kabar gembira untuk para PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp60,8 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR 2026 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang setara sekali gaji.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa komitmen anggaran tersebut merupakan bentuk perlindungan hak bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk kategori paruh waktu, agar mendapatkan kepastian ekonomi menjelang hari raya Idulfitri.

Baca Juga:

"Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran untuk THR PPPK paruh waktu. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp60,8 miliar," ujarnya di Bandung, Jumat (27/1).

Mengenai besaran yang akan diterima, Herman mengatakan setiap PPPK Paruh Waktu akan mengantongi THR sebesar satu kali gaji terakhir yang mereka terima.

Skema ini mengadopsi pola pemberian THR ASN reguler dengan tetap merujuk pada penyesuaian aturan perundang-undangan.

Baca Juga:

"Besaran THR yang diterima adalah senilai satu bulan gaji terakhir," katanya.

Kendati dana puluhan miliar tersebut sudah terparkir di kas daerah, Herman memberikan catatan penting terkait waktu pencairan.

Besaran THR PPPK Paruh Waktu mengikuti atau mengadopsi pola pemberian THR ASN regular.

