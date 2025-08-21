Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Sebegini Harga Tiket Kandang PSIM Yogyakarta di Super League

Kamis, 21 Agustus 2025 – 13:19 WIB
Sebegini Harga Tiket Kandang PSIM Yogyakarta di Super League - JPNN.COM
Pendukung PSIM Yogyakarta. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta merilis harga tiket pertandingan kandang mereka di BRI Super League 2025/26.

"Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, antara lain izin dan rekomendasi perizinan, keterbatasan jumlah penonton yang dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur, aspek keamanan dan kenyamanan penonton, analisis hari dan jam pertandingan, serta karakteristik lawan klub yang sangat berpengaruh terhadap besaran biaya pengamanan," bunyi pernyataan pihak klub di laman resminya.

Manajemen PSIM berharap penetapan harga tiket menciptakan keseimbangan aksesibilitas bagi suporter, serta dukungan terhadap stabilitas finansial klub dalam menjalankan kompetisi.

Baca Juga:

Perincian harga tiket kandang PSIM Yogyakarta BRI Super League 2025/26

  • Super Big Match (Tier 1)
    Tribune Utara & Selatan: Rp 70.000
    Tribune Timur: Rp 100.000
    VIP Utara dan Selatan: Rp 180.000
  • Big Match (Tier 2)
    Tribune Utara & Selatan: Rp 55.000
    Tribune Timur: Rp 75.000
    VIP Utara dan Selatan: Rp 150.000
  • Regular Match (Tier 3)
    Tribune Utara & Selatan: Rp 40.000
    Tribune Timur: Rp 60.000
    VIP Utara dan Selatan: Rp 120.000
    Seluruh harga tiket di atas sudah termasuk PPN dan akan berlaku selama musim kompetisi 2025/26. 

“Penetapan harga ini merupakan langkah terbaik untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan bagi suporter serta keberlangsungan klub. Dukungan penuh dari Brajamusti, The Maident, dan seluruh pendukung Laskar Mataram akan menjadi energi penting bagi tim dalam menghadapi persaingan di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia,” kata pihak klub.

Pada pekan ke-3, PSIM akan menjalani laga home dengan menjamu Persib Bandung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu (24/8) kickoff pukul 15.30 WIB. (pji/jpnn)

Baca Juga:

Klasemen dan Jadwal Pekan Ketiga BRI Super League
Sebegini Harga Tiket Kandang PSIM Yogyakarta di Super League Sebegini Harga Tiket Kandang PSIM Yogyakarta di Super Leagueileague

PSIM Yogyakarta menjamu Persib Bandung di pekan ketiga BRI Super League Minggu sore.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta  Super League  BRI Super League  PSIM vs Persib  klasemen Super League  jadwal Super League 
BERITA PSIM YOGYAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp