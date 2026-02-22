Sebegini Jumlah Guru Honorer yang Tersisa, Dirjen Nunuk Ungkap Rencana Seleksi CPNS

jpnn.com, JAKARTA - Sebegini jumlah guru honorer yang tersisa dan akan diselesaikan pemerintah. Dirjen Nunuk menyebut soal rencana seleksi CPNS.

Rendahnya gaji guru honorer maupun PPPK paruh waktu masih menjadi masalah yang terus disuarakan forum-forum. Forum honorer, PPPK, PPPK paruh waktu ini pun membandingkan nasib pegawai SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dengan mudahnya diangkat PPPK penuh waktu.

Sangat berbeda dengan nasib guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) yang mengabdi bertahun-tahun, malah diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Ada yang bahkan belum diangkat sampai saat ini karena tidak diusulkan pemdanya.

Menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani, saat ini jumlah guru honorer yang tersisa sebanyak 237.196 orang. Itu data terakhir per 30 Desember 2025.

"Jadi, yang akan diselesaikan pemerintah tinggal 237.196 guru honorer saja," kata Dirjen Nunuk, Minggu (22/2/2026).

Dia mengakui jumlah guru honorer yang diangkat ASN PPPK belum mencapai 1 juta dari target awal. Itu karena usulan pemda tidak maksimal.

Sementara, posisi Kemendikdasmen hanya sebagai instansi pembina. Artinya, Kemendikdasmen hanya sebatas merekomendasikan kebutuhan guru ASN.

Kewenangan mengusulkan formasi, mengangkat, dan meredistribusi guru PPPK ada di pemda.