Internasional - Global

Sebegini Jumlah Korban Tewas Akibat Operasi Militer AS di Venezuela, Termasuk Pengawal Maduro

Senin, 05 Januari 2026 – 05:23 WIB
Sebuah konvoi pengangkut kendaraan lapis baja melintasi kawasan Manhattan di tengah peningkatan langkah pengamanan menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, di New York City, Amerika Serikat, pada 3 Januari 2026. (Anadolu)

jpnn.com - WASHINGTON – Jumlah korban tewas akibat operasi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada Sabtu (3/1) meningkat menjadi 80 orang.

Data korban tewas tersebut dilaporkan The New York Times, Minggu (4/1).

Mengutip seorang pejabat senior Venezuela, media tersebut menyebutkan angka korban masih berpotensi bertambah.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyatakan bahwa sebagian besar tim pengamanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tewas dalam operasi militer AS itu.

Namun, dia tidak memerinci jumlah pasti korban.

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa tindakan militer AS di Venezuela berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Trump juga menyatakan akan menegaskan kendali AS atas Venezuela untuk sementara waktu, termasuk dengan mengerahkan pasukan AS jika diperlukan.

Maduro dan istrinya tiba di New York pada Sabtu malam dan kini ditahan di Metropolitan Detention Center, Brooklyn.

Sumber Anadolu

