Sebegini Jumlah Korban Tewas Akibat Serangan AS dan Israel di Iran

Minggu, 01 Maret 2026 – 09:01 WIB
Serangan Israel dibantu AS ke Iran, Sabtu (28/2/2026). Foto: ANTARA/X

jpnn.com - TEHERAN - Palang Merah Iran (IRCS) mengungkap jumlah korban tewas dan luka-luka akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

IRCS pada Sabtu menyebutkan, sedikitnya 201 orang tewas dan 747 lainnya mengalami luka-luka di Iran akibat serangan dua negara tersebut.

"Sejauh ini, 747 orang luka-luka dan 201 orang meninggal," kata organisasi tersebut seperti dikutip oleh kantor berita Mehr.

Tim penyelamat Iran dilaporkan mencatat serangan di 24 dari 31 provinsi di seluruh negara itu.

Pada Sabtu pagi (28/2), Kementerian Pertahanan Israel mengatakan bahwa mereka meluncurkan serangan terhadap Iran dan menetapkan status darurat di seluruh wilayahnya.

Beberapa waktu kemudian, Amerika Serikat (AS) juga melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran Iran dari udara dan laut, menurut laporan Reuters pada Sabtu (28/2), mengutip seorang pejabat AS.

Sebagai aksi balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengonfirmasi peluncuran gelombang pertama serangan roket terhadap Israel.

Teheran meluncurkan rudal dan drone ke arah Israel sebagai tanggapan atas agresi rezim Zionis tersebut terhadap Iran.

Sumber Sputnik-OANA

TAGS   Iran  Amerika  Israel  Korban tewas 
