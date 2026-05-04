Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Sebegini Jumlah Personel Polisi yang Disiagakan Jaga Demonstrasi Hardiknas 2026

Senin, 04 Mei 2026 – 14:00 WIB
Sebegini Jumlah Personel Polisi yang Disiagakan Jaga Demonstrasi Hardiknas 2026 - JPNN.COM
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menyiagakan 3.545 personel saat demonstrasi massa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 di sejumlah titik kawasan Jakarta, Senin (4/5) ini.

“Jumlah tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya sebanyak 3.351 personel, jajaran Polres sebanyak 176 personel, serta Kayan dan Padal sebanyak 18 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

Diketahui, titik aksi yang menjadi perhatian kepolisian berada di kawasan Monas, Gedung DPR/MPR RI, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Baca Juga:

Selain 3.545 personel, kata Budi, Polda Metro Jaya didukung Sabuk Kamtibmas sebanyak 250 personel demi melayani demonstrasi.

"Mereka ditempatkan di sejumlah titik untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif,” lanjut dia.

Budi mengatakan polisi yang melayani massa berdemonstrasi akan melakukan pengaturan lalu lintas, penjagaan objek, imbauan, hingga antisipasi potensi gangguan kamtibmas.

Baca Juga:

“Kami tekankan kepada seluruh personel agar bertindak persuasif dan humanis,” ujarnya.

Budi menuturkan kepolisian bisa saja membuat rekayasa arus lalu lintas ketika massa berdemonstrasi menyambut Hardiknas 2026.

Polda Metro Jaya mengungkap titik aksi Hardiknas 2026 untuk wilayah Jakarta berada di kawasan Monas hingga Gedung DPR/MPR RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hardiknas  Hardiknas 2026  Demonstrasi  Polisi 
BERITA HARDIKNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp