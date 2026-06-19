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JPNN.com - Nasional

Sebegini Jumlah Personel yang Dikerahkan Kawal Demonstrasi Jumat Ini

Jumat, 19 Juni 2026 – 13:18 WIB
Sebegini Jumlah Personel yang Dikerahkan Kawal Demonstrasi Jumat Ini - JPNN.COM
Ilustrasi personel kepolisian saat menjaga demo mahasiswa beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Sebanyak 4.263 personel gabungan terjun untuk mengamankan jalannya aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di beberapa titik, kawasan Jakarta, Jumat (19/6).

”Pelayanan aksi unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat sebanyak 4.263 personel gabungan,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) Iptu Erlyn Sumantri kepada awak media, Jumat (19/6).

Beberapa titik menjadi lokasi aksi pada Jumat ini, mulai Gedung DPR/MPR, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Tugu Tani, Kementerian Keuangan, sampai Kawasan Monumen Nasional (Monas).

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Erlyn memastikan keberadaan ribuan personel gabungan ialah untuk melayani aksi massa menyampaikan aspirasi.

”Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasinya,” ucap dia.

Diketahui, Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi di Kawasan Monas, Gambir. 

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Selanjutnya, mahasiswa dari Universitas Trisakti (Usakti) yang akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR serta Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia.

Adapun, mahasiswa dari Usakti seperti tertuang dalam Instagram akun @bemftiusakti membawa tiga tuntutan dalam demonstrasi pada Jumat ini.

Polri berharap aksi demonstrasi mahasiswa hari ini berjalan aman dan lancar serta tak terjadi aksi perusakan fasilitas umum.

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TAGS   Demonstrasi  Mahasiswa  Demo  Polisi  DPR 
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