Sebegini Jumlah Rumah Rusak Terdampak Bencana Sumatra, Banyak Banget

Senin, 15 Desember 2025 – 19:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Seratus ribu rumah yang berada di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mengalami rusak setelah terdampak banjir dan longsor.

Hal demikian seperti disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Ara menyebutkan ratusan ribu rumah rusak terdampak banjir dan longsor berdasarkan data Kementerian PKP pada Minggu (14/12) kemarin.

"Jadi total, Bapak Presiden, yang rusak ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 05.00 WIB," kata Ara, Senin.

Adapun, total rumah rusak ringan di Aceh mencapai 38.553 unit. Rusak sedang dan berat masing-masing mencapai 22.204 serta 35.517.

"Kemudian yang hanyut 4.295. Total rumah terdampak 100.569 (di Aceh, red)," kata Ara.

Baca Juga: Bulog Pastikan Stok Beras Aman Untuk Memasok Kebutuhan Korban Bencana Sumatra

Selanjutnya, kata Ara, total rumah rusak ringan, sedang, dan berat di Sumut masing-masing 19.936, 4.304, serta 4.351.

"Hanyut 1.135. Total rumah terdampak 29.766 unit," ujar politikus Gerindra itu.