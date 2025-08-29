Sebegini Kekayaan Ahmad Sahroni yang Sebut Pihak Ingin Bubarkan DPR Itu Tolol

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut pihak-pihak yang ingin membubarkan DPR sebagai "orang paling tolol sedunia" memicu kecaman luas di media sosial.

Ucapan kontroversial politikus Partai NasDem itu mencuat di tengah maraknya wacana pembubaran DPR yang ramai diperbincangkan secara daring bahkan dalam aksi demonstrasi di Jakarta akhir Agustus 2025.

Gelombang kritik terhadap DPR dipicu oleh penilaian bahwa kinerja dewan dinilai minim kontribusi, sementara para anggotanya menikmati gaji dan tunjangan yang sangat besar.

Tak hanya komentarnya, publik juga menyorot kekayaan pribadi Sahroni yang fantastis. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses di laman elhkpn.kpk.go.id, Jumat (29/8), Sahroni tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp 328,9 miliar. LHKPN tersebut terakhir diperbarui pada 21 Februari 2025.

Kekayaannya terdiri dari 19 bidang tanah dan bangunan di Jakarta hingga Bali senilai Rp 139,5 miliar, serta koleksi 28 kendaraan mewah. Beberapa kendaraannya antara lain Ferrari 366 tahun 2012 senilai Rp 2,5 miliar, Porsche 9E3 RS tahun 2016 senilai Rp 6,6 miliar, Tesla X75D tahun 2018 senilai Rp 2,8 miliar, Bentley tahun 1997 senilai Rp 225 juta, dan Harley Davidson Road Glide tahun 2022 senilai Rp 1,66 miliar. Juga terdapat Porsche 911 Sport Classic tahun 2016 senilai Rp 14 miliar dan Tesla Cyber Truck tahun 2024 senilai Rp 4 miliar.

Selain itu, Sahroni memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 107,7 miliar, surat berharga Rp 60 juta, serta kas dan setara kas Rp 78,3 miliar. Ia juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 34,9 miliar, sehingga total kekayaan bersihnya mencapai Rp 328,9 miliar. (tan/jpnn)



