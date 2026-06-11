Sebelum Ada MBG, Bung Karno Sudah Taruh Perhatian ke Gizi & Kesehatan Anak

Kamis, 11 Juni 2026 – 19:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dosen Tetap Universitas Bung Karno (UBK) Hasto Kristiyanto menyebut Proklamator RI Soekarno sebenarnya tokoh yang visioner meletakkan fondasi kesehatan bagi generasi penerus bangsa.

Hal demikian dikatakan dia saat memberikan kuliah umum bertajuk Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam rangka Ulang Tahun ke-27 UBK di Aula Ir Soekarno, Jakarta, Kamis (11/6).

Hasto mengatakan Soekarno atau Bung Karno menaruh perhatian terhadap masa depan bangsa yang dimulai dari anak-anak.

Menurutnya, konsep pembangunan bangsa era Bung Karno selalu menitikberatkan pada persiapan generasi penerus yang sehat secara lahir dan batin.

"Bung Karno sudah memikirkan bagaimana anak-anak Indonesia itu sehat jasmani dan rohani," kata Hasto di hadapan para mahasiswa dan akademisi UBK, Kamis.

Sebagai bukti nyata kepedulian tersebut, Bung Karno menginisiasi dan menyelenggarakan Konferensi Dokter Anak Asia-Afrika.

Dia menjelaskan bahwa forum internasional ini digagas khusus untuk membahas metode dan pendekatan ilmiah menciptakan generasi muda yang sehat dan cerdas di level kawasan dan global.

Hasto mengatakan Bung Karno menyadari kecerdasan anak-anak erat kaitannya dengan asupan gizi anal sejak usia dini.