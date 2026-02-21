Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sebelum Album, From Ashes To New Hadirkan Villain

Sabtu, 21 Februari 2026 – 17:17 WIB
Sebelum Album, From Ashes To New Hadirkan Villain - JPNN.COM
From Ashes To New, band alt-metal asal Lancaster, Pennsylvania. Foto: Dok. Better Noise Music

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band alt-metal asal Pennsylvania, From Ashes To New, mengumumkan album studio terbaru yang berjudul Reflections.

Album tersebut akan dirilis pada 17 April 2026 mendatang melalui Better Noise Music.

Bersamaan dengan pengumuman itu, From Ashes To New juga merilis lagu serta video untuk single Villain.

Adapun Villain merupakan single ketiga dari album Reflections yang siap menyapa pendengar.

Dikenal lewat perpaduan alt-metal modern dengan lirik yang jujur dan gelap, From Ashes To New kembali menyuarakan kegelisahan generasi masa kini melalui 12 lagu yang terasa lebih percaya diri dan bertenaga.

Villain menghadirkan sudut pandang berbeda, bukan dari korban hubungan toksik, melainkan dari sosok yang menyadari dirinya adalah bagian dari kekacauan itu.

"Villain adalah cerita tentang daya tarik magnetis antara dua orang yang sebenarnya tahu lebih baik mereka pisah, tapi tetap terjun ke dalamnya,” ungkap vokalis Matt Brandyberry.

"Ini tentang saat keinginan mengalahkan konsekuensi, ketika kekacauan terasa mengoda, bahaya terasa nyaman, dan batas antara sensasi dan kehancuran benar-benar menghilang," sambungnya.

