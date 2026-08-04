Sebelum Ambil Tindakan Militer Lebih Keras, Trump Beri Iran Peluang Capai Kesepakatan

jpnn.com - WASHINTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih memberikan kesempatan kepada Iran untuk mencapai kesepakatan, sebelum AS mengambil tindakan militer yang lebih keras.

"Saya ingin memberi mereka setiap kesempatan terakhir sebelum tindakan militer yang menargetkan kepemimpinan mereka. Sangat sulit melakukan apa yang telah kami rencanakan, yang masih tetap direncanakan," kata Trump kepada para wartawan, Senin (3/8).

Trump menyampaikan pernyataan tersebut di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran terkait Selat Hormuz.

"Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tetapi itu adalah hal yang sangat, sangat berat untuk dilakukan. Saya sangat bangga karena saya akan memberi banyak pihak sebuah kesempatan," tambah Trump.

Sisi lain, Trump menyatakan bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengenakan biaya terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Trump bahkan mengeklaim AS akan menjadi pihak yang memungut biaya tersebut.

"Harus begitu. Saya tidak akan membiarkan mereka mengenakan biaya. Jika ada pihak yang akan mengenakan biaya, kami yang akan melakukannya," kata Trump kepada wartawan, Senin.

Pernyataan itu disampaikan saat Trump ditanya mengenai kemungkinan Iran kembali membuka akses pelayaran bebas sepenuhnya di jalur perairan tersebut.

Pada 18 Juni, Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik yang dimulai 28 Februari.