Sebelum Bercerai, Andhara Early Ternyata Sempat Buka Peluang Rujuk

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Andhara Early ternyata sempat memberi peluang rujuk bagi Bugi Ramadhana sebelum memutuskan bercerai.

Dia membuka kesempatan untuk mantan suaminya itu agar membuktikan usaha mempertahankan rumah tangga..

“Rujuk sebenarnya pada saat kemarin masa iddah itu. Aku memberikan injury time untuk Bugi. Dan memang sudah kami bahas bahwa di situlah masa pembuktian, kalau memang mau rujuk, saat itu diusahakan,” ungkap Andhara Early dalam tayangan Intens Investigasi, Senin (5/1).

Akan tetapi, perempuan berusia 46 tahun itu merasa upaya yang dilakukan Bugi belum sesuai keinginannya.

Andhara Early juga merasa antara dirinya dan mantan suami sudah tidak satu frekuensi lagi.

"Ternyata masih banyak hal yang belum sesuai dengan keinginan aku, enggak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan. Mungkin karena frekuensi kami juga beda," beber pemain film Badai Pasti Berlalu itu.

Menurut Andhara Early, keputusan bercerai bukan sesuatu yang mudah bagi dirinya dan Bugi yang telah menikah 14 tahun.

Meski demikian, dia yakin ini merupakan langkah terbaik bagi kedua pihak.