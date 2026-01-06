Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sebelum Bercerai, Andhara Early Ternyata Sempat Buka Peluang Rujuk

Selasa, 06 Januari 2026 – 11:11 WIB
Sebelum Bercerai, Andhara Early Ternyata Sempat Buka Peluang Rujuk - JPNN.COM
Andhara Early. Foto: Instagram/andharaearly

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Andhara Early ternyata sempat memberi peluang rujuk bagi Bugi Ramadhana sebelum memutuskan bercerai.

Dia membuka kesempatan untuk mantan suaminya itu agar membuktikan usaha mempertahankan rumah tangga..

“Rujuk sebenarnya pada saat kemarin masa iddah itu. Aku memberikan injury time untuk Bugi. Dan memang sudah kami bahas bahwa di situlah masa pembuktian, kalau memang mau rujuk, saat itu diusahakan,” ungkap Andhara Early dalam tayangan Intens Investigasi, Senin (5/1).

Baca Juga:

Akan tetapi, perempuan berusia 46 tahun itu merasa upaya yang dilakukan Bugi belum sesuai keinginannya.

Andhara Early juga merasa antara dirinya dan mantan suami sudah tidak satu frekuensi lagi.

"Ternyata masih banyak hal yang belum sesuai dengan keinginan aku, enggak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan. Mungkin karena frekuensi kami juga beda," beber pemain film Badai Pasti Berlalu itu.

Baca Juga:

Menurut Andhara Early, keputusan bercerai bukan sesuatu yang mudah bagi dirinya dan Bugi yang telah menikah 14 tahun.

Meski demikian, dia yakin ini merupakan langkah terbaik bagi kedua pihak.

Presenter Andhara Early ternyata sempat memberi peluang rujuk bagi Bugi Ramadhana sebelum memutuskan bercerai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Andhara Early  Andhara Early cerai  Andhara Early dan Bugi Ramadhana  suami Andhara Early 
BERITA ANDHARA EARLY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp