Sebelum Bertolak ke Inggris Prabowo Sempat Terima Laporan Dasco

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berangkat ke London, Inggris, pada Minggu siang.

Prabowo menyempatkan diri untuk menerima laporan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung VVIP Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma.

"Di Halim, Presiden Prabowo sempat mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad terkait laporan perkembangan informasi terkini untuk selanjutnya terbang menuju London," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Teddy tidak menjelaskan lebih lanjut perkembangan informasi terkini yang disampaikan oleh Dasco kepada Presiden Prabowo.

Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo duduk berdampingan dengan Dasco di meja bundar.

Di sebelah Prabowo ada Kepala Sekretaris Pribadi (Kasespri) Rizky Irmansyah yang turut membantu membalikkan halaman sebuah dokumen yang ada di atas meja.

Selepas pertemuan itu, Dasco bergabung bersama pejabat negara lainnya di apron Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, untuk melepas keberangkatan Presiden Prabowo.

Di lokasi yang sama, ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta istrinya, Selvi Ananda, kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan.