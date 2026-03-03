Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sebelum Ditangkap KPK, Fadia A Rafiq Sempat Dihujat Warganet

Selasa, 03 Maret 2026 – 13:11 WIB
Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - PEKALONGAN - Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam penindakan tersebut penyidik tidak hanya menangkap Fadia A Rafiq.

"Kami melaksanakan kegiatan penyelidikan tertutup di Pekalongan dan mengamankan beberapa pihak, termasuk bupati (Pekalongan, red)," kata Budi kepada awak media via layanan perpesanan WhatsApp, Selasa (3/3).

Belum diketahui penindakan terhadap putri pedangdut kondang A Rafiq tersebut itu terkait kasus apa.

Untuk saat ini, pihak-pihak yang terjaring OTT, Fadia dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.

Status para pihak yang terjaring OTT KPK akan disampaikan dalam waktu 1×24 jam.

Dalam pantauan JPNN.com, akun Instagram resmi @fadiaarafiq.official milik Fadia A Rafiq menghilang. Biasanya, Fadia selalu mengunggah aktivitas kesehariannya sebagai Bupati Pekalongan di Instagram.

Kabar nama Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq mencuat ke publik setelah terjaring OTT KPK.

