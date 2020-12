Sebelum Menikah dengan Aura Kasih Rupanya Eryck Amaral Sudah Punya Anak

jpnn.com, JAKARTA - Balasan curhatan Eryck Amaral untuk menanggapi pernyataan istrinya Aura Kasih menguak fakta baru.

Di mana, sebelumnya Eryck dituding tidak terlalu perhatian dengan anak mereka, Arabella.

Lewat Insta Story miliknya, Eryck menyebut dirinya memiliki dua anak yang sangat dicintainya. Salah satunya Bella, buah cintanya dengan Aura Kasih.

Sedangkan satu laginya, seorang anak perempuan yang juga berwajah bule dan usianya lebih besar dari Bella.

Eryck menegaskan sebagai ayah, dia sangat menyayangi keduanya.

“Whatever happen in my life, I still have two daughters and they’re the most special thing in my life. I won’t fight with nobody to prove them, how much I miss and love my children. (Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku masih mempunyai dua anak perempuan dan mereka hal terpenting dalam kehidupanku. Aku tidak ingin bertengkar/berdebat dengan siapapun untuk membuktikan bagaimana aku merindukan dan mencintai anak-anakku),” tulisnya.

Pernyataan pria 26 tahun itu tentu membuat kaget warganet lantaran tidak banyak yang tahu kalau Eryck rupanya sudah pernah menikah sebelum resmi menjadi suami Aura Kasih.

Sayangnya belum diketahui berapa usia putri pertama Eryck dari hubungan terdahulu.(chi/jpnn)



