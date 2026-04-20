Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sebelum Meninggal Dunia, Ndhank Eks Gitaris Stinky Sempat Bahas Soal Ini

Senin, 20 April 2026 – 15:06 WIB
Mendiang Ndhank Surahman Hartono, mantan gitaris Stinky. Foto: Instagram/ndhank_s_hartono

jpnn.com, JAKARTA - Mantan gitaris Stinky, Ndhank Surahman Hartono sempat membicarakan mengenai proyek terbarunya sebelum meninggal dunia.

Hal itu diungkapkan oleh kembarannya, Edo Surahim. Dia mengatakan bahwa komunikasi terakhirnya dengan mendiang Ndhank adalah soal proyek terbaru kembarannya, yakni sebuah band yang diberi nama Note n Sound.

"Sempet bahas proyek band baru dia Note n Sound dengan eks vocalis Zigas (Zoker) dan gitaris Orange Ryan," ujar Edo Surahim saat dihubungi awak media, Minggu (19/4).

Saat itu, mendiang Ndhank sempat berharap proyek terbarunya tersebut bisa berjalan.

"Itu saja sih, tadinya dia berharap jalan dengan band barunya," kata Edo Surahim.

Adapun band baru mendiang Ndhank, kata Edo, memang masih belum merilis karya mereka. 

Walau demikian, dia menuturkan bahwa grup band tersebut sudah menjalani proses rekaman.

Namun, Edo mengatakan proyek baru kembarannya itu masih menunggu konfirmasi dari salah satu label.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ndhank Surahman Hartono  mantan gitaris stinky  album  meninggal dunia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp