Sebelum Menjamu Ratchaburi, Persib Didatangi Ratusan Santri

jpnn.com - BANDUNG - Ratusan santri dari Pondok Pesantren Al-Um Kota Bogor mendatangi markas Persib di Graha Persib Jalan Sulanjana No. 17, Kota Bandung, Selasa (17/2)

Selain bersilaturahmi dengan pasukan Persib, para santri datang untuk memberikan dukungan dan mendoakan Dedi Kusnandar dan kawan-kawan memenangi leg kedua 16 Besar ACL Two dan lulus ke perempat final.

Persib butuh semua bentuk dukungan agar terlepas dari defisit 0-3 yang diperoleh saat leg pertama di kandang Ratchaburi FC pekan lalu. Rabu (18/2) giliran Ratchaburi FC yang menjadi tamu.

"Ini adalah sebuah silaturahmi yang diharapkan bisa menjadi keberkahan, tidak hanya untuk para santri, tetapi juga Persib agar mendapatkan kemenangan dan lulus ke babak selanjutnya di kompetisi Asia besok. Kami juga berdoa semoga Persib menjadi juara liga (Super League)," kata pimpinan rombongan santri Kiai Herman Sudrajat.

Herman berharap, dengan dukungan dan doa Bobotoh dan para santri, Persib selalu mendapat kemudahan dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.

Rombongan santri dan para pendamping Ponpes Al Um disambut hangat Vice President of Operations PT Persib Bandung Bermartabat Andang Ruhiat.

Dia mengatakan, kunjungan para santri menjadi kebanggaan dan kebahagian klub menjelang laga.

"Alangkah bangga dan bahagianya Persib bisa dikunjungi oleh santri-santri Ponpes Al-Um. Kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penerimaan kami," kata Andang.