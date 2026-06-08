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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sebelum Raker Hari Ini, PPPK PW Sudah Bertemu KemenPANRB, Hasilnya Bikin Sedih

Senin, 08 Juni 2026 – 09:03 WIB
Sebelum Raker Hari Ini, PPPK PW Sudah Bertemu KemenPANRB, Hasilnya Bikin Sedih - JPNN.COM
Sebelum raker/RDP digelar hari ini, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia ternyata sudah bertemu pejabat KemenPANRB. Foto: dokumentasi Aliansi PPPK PW Indonesia for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR RI akan menggelar rapat kerja (Raker/rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah, Senin hari ini (8/6/2026).

Agenda Raker/RDP pagi ini fokus pada pembahasan masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer, relaksasi kebijakan dan penyusuan regulasi atas besaran belanja pegawai di pemda yang melebihi 30% APBD.

Raker ini akan dihadiri salah satunya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini.

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Seluruh PPPK, PPPK paruh waktu, dan honorer menunggu hasil pembahasan raker/RDP DPR RI dan pemerintah.

Namun, sebelum raker/RDP digelar hari ini, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia ternyata sudah bertemu pejabat KemenPANRB.

Menurut Sekjen DPP Aliansi PPPK PW Indonesia Rini Antika, audiensi dengan KemenPANRB awalnya tidak masuk agenda.

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"Kami tadinya fokus dengan Kementerian Dalam Negeri, tetapi ada informasi yang harus kami konfirmasi sehingga Aliansi memutuskan sowan ke KemenPANRB," kata Rini kepada JPNN, Senin (8/6/2026).

Pertemuan yang terjadi antara pengurus Aliansi PPPK PW Indonesia dengan pejabat KemenPANRB pada 3 Juni 2026, membuat semuanya sontak bersedih.

Sebelum raker gari Ini, PPPK Paruh Waktu sudah bertemu pejabat KemenPANRB, hasilnya bikin nelangsa.

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TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  kemenpanrb  PPPK PW 
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