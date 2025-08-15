Sebelum Sidang Tahunan di DPR, Prabowo Bakal Berenang Supaya Rileks

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan berenang sebelum menghadiri sidang Tahunan MPR, pada Jumat (16/8).

Menurut dia, Prabowo akan berenang terlebih dahulu supaya merasa lebih tenang.

"Biasanya persiapannya Bapak Presiden itu berenang, supaya relax,” ucap Prasetyo pada Kamis (14/8).

Prasetyo menuturkan bahwa Prabowo dan tim telah mempersiapkan materi pidato dalam beberapa hari terakhir untuk dipaparkan esok hari.

“Memang kemudian dalam rangka memenuhi kewajibannya, untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Hari Jumat tanggal 15 pagi, Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan,” kata dia.

Selain pidato kenegaraan, Prabowo juga akan menyampaikan pidato arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada sore harinya.

“Beliau bersama dengan tim beberapa hari ini sedang berkonsentrasi untuk menyusun pidato tersebut yang tentunya penekanan-penekanannya tidak akan keluar dari Astacita,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta masyarakat untuk menyimak pidato yang akan disampaikan Prabowo.