Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Sebelum Siswa Keracunan, Para Guru Sudah Mencoba MBG

Rabu, 01 Oktober 2025 – 06:46 WIB
Sebelum Siswa Keracunan, Para Guru Sudah Mencoba MBG - JPNN.COM
Kapolres Karimun AKBP Robby Topan Manusiwa. ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com, BATAM - Polisi menyampaikan hasil penyelidikan sementara dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Kapolres Karimun AKBP Robby Topan Manusiwa mengatakan hasil pemeriksaan sementara, para siswa yang mengalami mual, muntah, dan pusing seusai menyantap MBG, sebelumnya melakukan jajan di luar sekolah.

“Hasil penyelidikan di TKP, kebanyakan anak-anak yang keracunan itu dia melaksanakan makan dulu di luar (jajan-red). Tapi ini masih kami dalami,” kata Robby di Batam, Selasa (30/9).

Baca Juga:

Perwira menengah Polri itu mengatakan pihaknya dibantu tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri telah memeriksa sejumlah pihak, baik itu guru, pihak SPPG, dan murid.

“Kami sudah memeriksa 15 orang, baik dari SPPG-nya, ahli gizi, guru serta muridnya,” ujarnya.

Dia menyebut gangguan kesehatan yang dialami oleh murid di SMP Negeri 2 Karimun dan SD Negeri 010 Parit Lapis, Kecamatan Meral, terjadi seusai mengonsumsi MBG.

Baca Juga:

“Keracunan benar, tetapi penyebab (keracunan) masih kami dalami. Sebagian besar siswa yang mengonsumsi MBG tidak mengalami apa-apa. Bahkan, gurunya sudah mencoba MBG itu sebelum dibagikan ke siswa. Makanya kami lagi dalami penyebabnya apa,” kata Robby.

Robby mengatakan seluruh murid di dua sekolah tersebut sudah dibolehkan pulang tak lama setelah mendapat perawatan medis di puskesmas terdekat.

Murid SD dan SMP mengalami keracunan seusai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mbg  siswa keracunan  Siswa keracunan MBG  makan bergizi gratis 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp