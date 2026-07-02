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JPNN.com - Entertainment - Musik

Sebelum Tampil di Jakarta, Steve Lacy Rilis Lagu Kolaborasi dengan SZA

Kamis, 02 Juli 2026 – 11:11 WIB
Sebelum Tampil di Jakarta, Steve Lacy Rilis Lagu Kolaborasi dengan SZA - JPNN.COM
Steve Lacy, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat. Foto: Dok. RCA Records/Gus Van Sant

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Steve Lacy merilis single baru yang berjudul 'is it cool? (feat. SZA)'.

Lagu tersebut merupakan materi terbaru dari album Oh yeah? yang akan dirilis pada 17 Juli 2026 via RCA Records.

Kolaborasi ini sangat dinantikan sejak Steve Lacy dan SZA menyatakan bahwa mereka sedang berada di studio bersama pada Maret 2026.

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Lagu is it cool? (feat. SZA) tidak diragukan lagi berhasil memenuhi ekspektasi tersebut.

Lirik Steve Lacy yang jujur seperti biasa berpadu sempurna dengan vokal SZA yang halus, hasilnya adalah sebuah confessional tentang kebiasaan yang merugikan diri sendiri dan hubungan asmara yang penuh gejolak, dihidupkan oleh dua suara paling berpengaruh di dunia R&B.

Oh yeah? merupakan karya Steve yang paling personal hingga saat ini, puncak dari perjalanan empat tahun di mana Steve Lacy justru merasa betah di negara dan situasi asing, sementara di rumah sendiri dirinya justru merasa kurang nyaman.

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Dengan memegang kendali penuh atas produksi, penulisan lagu, penampilan, dan aspek kreatifnya, Steve akhirnya menemukan jalannya kembali.

Lagu is it cool? (feat. SZA) mengikuti single utama album ini, the feeling, yang menjadi pengingat brilian akan kemampuan Steve Lacy dalam menghadirkan rasa pop modern, Alt, dan R&B dalam suara yang tidak sekadar menantang genre, melainkan mendefinisikan genre itu sendiri.

Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Steve Lacy merilis single baru yang berjudul 'is it cool? (feat. SZA)'.

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TAGS   Steve Lacy  SZA  Lalala Fest  Lagu Steve Lacy 

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