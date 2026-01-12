Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sebenarnya, Selamanya, Persembahan Terbaru dari Dul Jaelani

Senin, 12 Januari 2026 – 08:08 WIB
Sebenarnya, Selamanya, Persembahan Terbaru dari Dul Jaelani - JPNN.COM
Dul Jaelani. Foto: Dok. TRA Records

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Dul Jaelani kembali menghadirkan karya terbaru yang bertajuk Sebenarnya, Selamanya.

Lagu tersebut mengangkat kisah kasmaran dengan sudut pandang yang jujur, intim dan emosional.

Lewat Sebenarnya, Selamanya, Dul Jaelani mengajak pendengar untuk bisa menyelami cinta sebagai ruang yang penuh keindahan sekaligus kerapuhan. Sebuah tempat kebahagiaan dan penderitaan berdampingan tanpa pernah lekang oleh waktu.

Baca Juga:

Menurut anak Ahmad Dhani tersebut, kasmaran selalu menjadi tema yang eksotis untuk dibahas.

"Di dalamnya ada kebahagiaan, penderitaan, keindahan, dan kegelapan yang menjadi satu,” ungkap Dul Jaelani.

Nuansa tersebut juga terasa kuat dalam lirik lagu Sebenarnya, Selamanya.

Baca Juga:

Lirik yang sederhana namun menghantam perasaan, tentang jarak, keteguhan rasa serta keyakinan pada satu cinta yang tinggal di lubuk hati

Menariknya, lagu tersebut hadir dengan balutan energi rock yang terasa hidup. Pemilihan nuansa tersebut bukanlah sebuah kesengajaan.

Musikus Dul Jaelani kembali menghadirkan karya terbaru yang bertajuk Sebenarnya, Selamanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dul Jaelani  lagu Dul Jaelani  dul  Album Dul Jaelani 
BERITA DUL JAELANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp