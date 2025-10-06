Sebulan Lagi, Blackpink Bakal Hibur Penggemar di Jakarta

jpnn.com - Konser girlband K-pop, Blackpink, dalam rangkaian tur dunia mereka bertajuk “Blackpink World Tour ” di Jakarta kini tinggal menghitung hari.

Sesuai jadwal yang telah diumumkan, konser yang dipromotori iMe Indonesia tersebut akan mengguncang Gelora Bung Karno (GBK) Main Stadium selama dua malam berturut-turut, yakni pada Sabtu, 1 November, dan Minggu, 2 November 2025.

Tur yang berlangsung dari pertengahan 2025 hingga awal 2026 ini mencakup stadion-stadion terbesar di tiga benua, menegaskan status grup sebagai superstar global.

Baca Juga: Rose Blackpink Raih Lagu Tahun Ini di MTV Video Music Awards 2025

Rangkaian konser telah dibuka pada awal Juli 2025 di Asia, tepatnya di Goyang, Korea Selatan, pada tanggal 5 dan 6 Juli, sebelum segera melintasi Pasifik untuk memulai jadwal padat di Amerika Utara.

Pada bulan Juli 2025, kuartet ini akan mengguncang beberapa venue ikonik di Amerika Serikat dan Kanada. Jadwal Amerika Utara mencakup Los Angeles (SoFi Stadium) pada 12–13 Juli, Chicago (Soldier Field) pada 18 Juli, Toronto (Rogers Stadium) pada 22–23 Juli, dan New York (Citi Field) pada 26–27 Juli.

Memasuki Agustus 2025, Blackpink akan bergeser ke Eropa. Mereka dijadwalkan tampil di Paris (Stade de France) pada 2–3 Agustus, dilanjutkan dengan Milan (Ippodromo Snai La Maura) pada 6 Agustus, dan Barcelona (Estadi Olímpic) pada 9 Agustus.

Baca Juga: Jennie Blackpink Perkenalkan Koleksi Eksklusif Midnight Ruby di Jakarta

Puncak dari leg Eropa akan ditutup dengan penampilan di London (Wembley Stadium) pada 15–16 Agustus, menandai penggunaan stadion bersejarah tersebut oleh grup K-pop wanita.

Setelah jeda singkat, tur kembali bergulir di Asia pada Oktober 2025, dimulai dari Kaohsiung (Kaohsiung National Stadium) pada 18–19 Oktober, sebelum bergerak ke Asia Tenggara.