Sebulan Pascabanjir, Bea Cukai Menyalurkan Bantuan ke Pantee Lhong dan Blang Panjoe

jpnn.com, BIREUEN - Tim Sukarelawan Bea Cukai Lhokseumawe kembali hadir menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak di Gampong Pantee Lhong dan Gampong Blang Panjoe, Peusangan, Kabupaten Bireuen pada Selasa (29/12).

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian berkelanjutan di masa pemulihan pascabencana.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lhokseumawe, sekaligus Koordinator Tim Relawan, Vicky Fadian menyampaikan meskipun bencana telah berlalu lebih dari sebulan, kebutuhan masyarakat di lapangan masih sangat dirasakan.

“Bencana tidak berhenti saat banjir surut. Hingga hari ini warga masih berjuang membersihkan rumah, memulihkan lingkungan, dan menata kembali kehidupan mereka,” kata Vicky dalam keterangannya, Rabu (31/12).

Bantuan yang disalurkan, berupa kebutuhan pokok yang diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama proses pemulihan berlangsung.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung kepada warga di dua gampong yang terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu.

Vicky menegaskan perhatian terhadap warga terdampak harus terus berlanjut hingga kondisi benar-benar pulih.

Di Gampong Pantee Lhong, relawan mendapati sejumlah rumah warga masih tertimbun lumpur dan pasir.