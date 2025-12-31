Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Sebulan Pascabanjir, Bea Cukai Menyalurkan Bantuan ke Pantee Lhong dan Blang Panjoe

Rabu, 31 Desember 2025 – 18:43 WIB
Sebulan Pascabanjir, Bea Cukai Menyalurkan Bantuan ke Pantee Lhong dan Blang Panjoe - JPNN.COM
Bea Cukai Lhokseumawe kembali hadir menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak di Gampong Pantee Lhong dan Gampong Blang Panjoe, Peusangan, Kabupaten Bireuen pada Selasa (29/12). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BIREUEN - Tim Sukarelawan Bea Cukai Lhokseumawe kembali hadir menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak di Gampong Pantee Lhong dan Gampong Blang Panjoe, Peusangan, Kabupaten Bireuen pada Selasa (29/12).

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian berkelanjutan di masa pemulihan pascabencana.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lhokseumawe, sekaligus Koordinator Tim Relawan, Vicky Fadian menyampaikan meskipun bencana telah berlalu lebih dari sebulan, kebutuhan masyarakat di lapangan masih sangat dirasakan.

Baca Juga:

“Bencana tidak berhenti saat banjir surut. Hingga hari ini warga masih berjuang membersihkan rumah, memulihkan lingkungan, dan menata kembali kehidupan mereka,” kata Vicky dalam keterangannya, Rabu (31/12).

Bantuan yang disalurkan, berupa kebutuhan pokok yang diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama proses pemulihan berlangsung.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung kepada warga di dua gampong yang terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu.

Baca Juga:

Vicky menegaskan perhatian terhadap warga terdampak harus terus berlanjut hingga kondisi benar-benar pulih.

Di Gampong Pantee Lhong, relawan mendapati sejumlah rumah warga masih tertimbun lumpur dan pasir.

Bea Cukai kembali hadir menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak di Gampong Pantee Lhong dan Gampong Blang Panjoe, Peusangan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  bantuan  pascabanjir  Aceh  Bencana  banjir 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp