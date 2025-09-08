Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Sebulan Tututp, Kebun Binatang Bandung Kehilangan Potensi Pendapatan Rp 3 M

Senin, 08 September 2025 – 22:37 WIB
Sebulan Tututp, Kebun Binatang Bandung Kehilangan Potensi Pendapatan Rp 3 M - JPNN.COM
Pekerja tampak membersihkan area kandang di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo belum kembali beroperasi sejak ditutup pada 6 Agustus 2025 lalu.

Penutupan terjadi buntut cekcok sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang berselisih soal pengelolaan.

Pantauan JPNN di lokasi, Bandung Zoo tampak lengang dan tak terurus. Tidak ada satu pun pengunjung. Beberapa pekerja terlihat membersihkan area, sementara tenant makanan yang biasa buka tampak berantakan karena lama tak beroperasi.

Baca Juga:

Humas pengelola lama YMT Sulhan Sulhan, mengatakan ada 710 satwa yang harus terus diberi makan meski pemasukan berhenti total.

“Biaya operasional per bulan bisa sampai Rp1 miliar. Pakan saja sekitar Rp400 juta, belum termasuk listrik, gaji karyawan, keamanan, dan biaya lainnya,” kata Sulhan saat ditemui di lokasi.

Dia menyebut penutupan sebulan ini telah membuat potensi pendapatan Bandung Zoo hilang begitu saja, bahkan diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Baca Juga:

“Selama sebulan kemarin ada dua kali libur panjang, itu seharusnya bisa jadi pemasukan sampai Rp3 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, donasi dari pihak tertentu memang masih menutupi kebutuhan dasar seperti pakan dan gaji pegawai. Namun, itu tidak cukup untuk bertahan lama.

Bandung Zoo masih tutup sejak 6 Agustus, 710 satwa terancam, potensi pendapatan Rp3 miliar hilang, kisruh lahan belum juga tuntas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kebun Binatang Bandung  Bandung Zoo  Bandung  Kebun Binatang 
BERITA KEBUN BINATANG BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp