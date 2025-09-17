Sebut Amran Salah satu Menteri Terbaik, Sultan: Efektif Wujudkan Swasembada Pangan

Rabu, 17 September 2025 – 17:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengajak Menteri Pertanian RI dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu, Rabu (17/9/25).

Kedatangan keduanya disambut hangat di Bandara Fatmawati Soekarno, sebelum melanjutkan agenda peninjauan dan rapat koordinasi strategis.

Agenda diawali dengan peninjauan Operasi Pasar Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Panorama Bengkulu.

Menteri Pertanian bersama Ketua DPD RI serta Wakil Gubernur Bengkulu Mian, berdialog langsung dengan pedagang dan masyarakat untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan baik dan harga tetap stabil.

Selanjutnya, rombongan menghadiri Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Bengkulu yang dipimpin langsung oleh ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Balai Raya Semarak Bengkulu.

Dalam rapat tersebut dibahas strategi penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan nilai tambah sektor perkebunan di daerah.

Sultan yang merupakan mantan wakil Gubernur Bengkulu menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri Pertanian terhadap Bengkulu.

“Bagi kami kinerja beliau sangat apik dan efektif dalam mewujudkan visi Swasembada Pangan President Prabowo Subianto.