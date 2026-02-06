Sebut Indonesia-Australia Lebih dari Sekadar Mitra, PM Albanese: Sahabat Dekat

jpnn.com, JAKARTA - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan Indonesia dan Australia tak sekadar mitra.

Hubungan kedua negara bahkan lebih dari itu.

Hal itu dikatakan Albanese dalam Joint Press Statement di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/2).

"Australia dan Indonesia berbagi salah satu batas maritim terpanjang di dunia, yang secara alami menjadikan kita mitra dekat. Namun hari ini, kita lebih dari sekadar mitra, kita adalah sahabat dekat,” kata Albanese.

Saat menyampaikan belasungkawa terkait banjir dan longsor di Sumatra, dia mengatakan bahwa Indonesia dan Australia merupakan tetangga, mitra, sekaligus sahabat.

Terkait penandatanganan Traktat Keamanan pun Albanese menekankan soal persahabatan.

Menurut dia, penandatanganan tersebut merupakan cerminan persahabatan yang erat kedua negara, terutama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif.

Dan saat menutup konferensi pers, lagi-lagi Albanese menekankan soal persahabatan