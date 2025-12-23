Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Sebut Prabowo Tak Punya Lahan Sawit, Hashim Sentil Orang-Orang Jahat Penyebar Fitnah

Selasa, 23 Desember 2025 – 09:44 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Minggu (21/12/2025). (ANTARA/HO-GEKIRA)

jpnn.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia," kata Hashim saat Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025, di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Hashim justru menuding para koruptor perusak lingkunganlah yang menjadi aktor menyebarkan fitnah bahwa Presiden Prabowo memiliki lahan sawit.

Menurut Hashim, para koruptor itu memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.

Dia menduga ada 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu.

"Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini," tutur Hashim.

Pihaknya menilai hoaks soal Prabowo punya lahan sawit itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini berani dan tegas untuk menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.

"Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum," ungkapnya.

Sumber Antara

