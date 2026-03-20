Sebut Serangan Air Keras ke Aktivis adalah Terorisme, Prabowo: Usut Sampai Dalangnya!

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan tindakan kriminal serius.

Dia megatakan bahkan penyerangan tersebut golongkan sebagai terorisme dan harus diusut hingga ke dalang di balik peristiwa itu.

“Ini adalah terorisme, ini tindakan biadab. Harus kita kejar. Harus kita usut. Harus kita usut,” kata Prabowo dikutip Jumat (20/3).

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pelaku Penyiraman Air Keras Disidang di Peradilan Umum

Presiden menekankan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

“(Termasuk) siapa yang menyuruh, siapa yang membayar,” kata dia.

Eks Menteri Pertahanan itu menekankan negara tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, termasuk terhadap aktivis yang menyuarakan kritik.

Dia memastikan, jika ada keterlibatan aparat dalam kasus kekerasan itu, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

“Ya, jelas dong (kalau itu dari aparat). Tidak akan (ada impunitas). Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin Indonesia yang beradab. Tidak boleh ada tindakan seperti ini,” jelasnya. (mcr4/jpnn)