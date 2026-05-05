Sebut Tuduhan terhadap Seskab Teddy Tak Masuk Akal, Ketum PASBATA: Hanya Fitnah Personal

jpnn.com - Ketua Umum PASBATA David Febrian merespons maraknya serangan yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Dia menilai tuduhan yang beredar saat ini tidak masuk akal dan bukan lagi merupakan kritik yang sehat, melainkan telah menjurus pada fitnah personal yang tidak berdasar.

David mencermati pola serangan yang muncul belakangan ini mencerminkan kebuntuan pihak-pihak tertentu dalam mencari celah untuk menyerang pemerintah.

"Tuduhan ini sudah tidak masuk akal dan justru menunjukkan kebuntuan. Kenapa buntu, karena mereka bingung mau menyerang pemerintah dari sisi mana lagi, sehingga dibuatlah isu-isu negatif yang dipaksakan," ujar David dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia menegaskan bahwa narasi semacam itu sengaja digiring untuk membentuk opini publik yang menyesatkan.

"Tujuannya jelas, membangun persepsi buruk di tengah masyarakat tanpa dasar yang kuat. Ini bukan kritik, tapi upaya framing yang tidak bertanggung jawab," ucapnya menegaskan.

David juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya.

"Kita tidak perlu menanggapi fitnah seperti itu. Justru masyarakat harus semakin cerdas dalam memilah informasi, jangan sampai ikut terseret dalam narasi yang tidak berdasar," ujarnya.

Dia kembali menekankan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.