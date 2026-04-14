Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Sebut Ulama di Madura Terlibat Peredaran Narkoba, Habib Aboe Dipanggil MKD

Selasa, 14 April 2026 – 06:42 WIB
Anggota MPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy itu saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (7/3). Foto: Dokumen Habib Aboe.

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan meminta keterangan anggota Komisi III Aboe Bakar Al-Habsyi di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (14/4).

Hal demikian seperti tertuang dalam surat berkop DPR RI bernomor 148/PW.09/05/2026 yang diteken Wakil Ketua MKD Imron Amir pada Senin (13/3).

Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam membenarkan informasi soal pemanggilan pihaknya terhadap Habib Aboe sapaan Aboe Bakar Al-Habsyi. 

"Benar, surat itu tadi sore ditandatangani Gus Imron (sapaan Imron Amir, red)," ujarnya melalui layanan pesan, Senin ini.

Adapun, pemanggilan terhadap Habib Aboe dilakukan setelah heboh berita keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam pusaran narkoba.

Mengacu surat, berita tersebut memunculkan reaksi luas di masyarakat, sehingga MKD memutuskan memanggil Habib Aboe pada Selasa besok

"Benar-benar, dan akan kami panggil yang bersangkutan besok," kata Dek Gam.

Berita keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam pusaran narkoba muncul dari pernyataan Habib Aboe dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (7/4).

TAGS   Habib Aboe  PKS  narkoba  ulama  Madura 
BERITA HABIB ABOE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp