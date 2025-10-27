Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sebut Umrah Mandiri Keniscayaan, Wamenhaj Singgung Soal Permen

Senin, 27 Oktober 2025 – 14:58 WIB
Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto: Aristo Setiawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut umrah mandiri pasti terjadi, karena Arab Saudi tidak melarang hal tersebut.

"Umrah mandiri itu keniscayaan, ya, karena Arab Saudi buka gerbang dengan luas," kata Dahnil menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).

Toh, kata eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu, para WNI selama ini sudah mempraktikkan umrah mandiri ke Arab Saudi.

"Selama ini sudah banyak yang melakukan umroh mandiri," ujarnya.

Nantinya, kata Dahnil, pemerintah bakal menerbitkan peraturan setelah legislatif dan eksekutif sepakat melegalkan umrah mandiri.

"Iya pasti ada permennya, nanti diputuskan oleh Pak Menteri (Haji dan Umrah, red)," ujar Dahnil.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen melindungi WNI yang ingin melaksanakan umrah mandiri, sehingga membuat aturan setingkat menteri.

"Kepentingan pemerintah melindungi jemaah haji kita untuk umrah mandiri," ungkap Dahnil.

TAGS   Umrah Mandiri  haji  kementerian haji dan umrah  Wamenhaj  Permen 
