Secret Garden Luncurkan Koleksi Extrait de Parfum: Scent Embraced by Time

jpnn.com, JAKARTA - Secret Garden, merek kecantikan dan wellness asal Indonesia meluncurkan koleksi Extrait de Parfum pertamanya bertajuk Scent Embraced by Time.

Terinspirasi oleh kedamaian dan keindahan alam abadi dari Bali, koleksi ini menghadirkan perjalanan aroma yang sarat akan makna dan ketenangan yang dijaga dan dilindungi oleh waktu.

Dengan konsentrasi minyak aroma tertinggi yang pernah diciptakan oleh merek ini, setiap aroma diracik dengan fragrance oils berkualitas tinggi, menggunakan plant-based alcohol yang diformulasikan sesuai standar internasional IFRA, menjadikannya simbol kemewahan yang lembut (quiet luxury) serta pengalaman aroma yang bertahan hingga 12 jam.

“Melalui Extrait de Parfum, kami ingin menghadirkan aroma yang lebih dari sekedar wangi. Ini adalah tentang perjalanan batin, memaknai momen, dan menemukan kedamaian,” ujar Dara Puspitasari, Group Brand Manager dari PT Natura Pesona Mandiri.

“Setiap varian bercerita, membawa penggunanya pada kenangan dan emosi yang berbeda. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih personal, saat keharuman menjadi bagian dari cerita hidup setiap individu.” tambahnya.

Dalam rangka memperkenalkan koleksi terbarunya ini, Secret Garden mengadakan Grand Launching Extrait de Parfum di Grand Indonesia, East Mall Atrium, LG Floor, 15 Oktober— 9 November 2025.

Di event ini, pengunjung bisa mengenal dan mencoba secara langsung delapan aroma Secret Garden Extrait de Parfum yang terbagi dalam dua kategori:

? WOMEN FRAGRANCE, menghadirkan nuansa bunga, buah, dan rempah yang menonjolkan keanggunan feminin. Lima wewangian dalam Women Fragrance adalah: