Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Sedan Listrik Premium Besutan Huawei Sanggup Melesat Sejauh 1.300 Km

Senin, 27 Oktober 2025 – 19:14 WIB
Sedan Listrik Premium Besutan Huawei Sanggup Melesat Sejauh 1.300 Km - JPNN.COM
Sedan listrik premium Huawei Stelato S9. Foto: huawei

jpnn.com - Huawei lewat lini Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), mengguncang industri otomotif dengan memperkenalkan sosok baru Stelato S9.

Sedan listrik futuristik itu digadang siap menantang nama-nama besar seperti Tesla dan Nio.

Huawei memulainya dengan merilis gambar resmi Stelato S9, memperlihatkan desain yang kian elegan dan berkarakter.

Baca Juga:

Emblem barunya bertuliskan “Universe Star”, lengkap dengan lampu depan berteknologi “Brilliant Star River”, yang menegaskan ambisi Huawei.

Bagian belakangnya tak kalah futuristik. Stelato S9 kini memakai lampu belakang “Nebula Through-type” membentang lebar, ditemani aksen krom halus dan penempatan ulang logo Stelato.

Dari samping, garis bodinya tetap minimalis, elegan, dan terasa aerodinamis.

Baca Juga:

Namun, pesona Stelato S9 bukan cuma di tampilan. Di balik bodinya, Huawei menyematkan sistem Qiankun ADS 4.

Teknologi bantuan mengemudi generasi terbaru itu jadi kebanggaan mereka.

Huawei lewat lini Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), mengguncang industri otomotif dengan memperkenalkan sosok baru Stelato S9.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Huawei  Huawei Stelato S9  sedan listrik premium  mobil listrik Huawei 
BERITA HUAWEI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp