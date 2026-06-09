Sedan Listrik Premium BYD Menggoda Publik

Selasa, 09 Juni 2026 – 07:56 WIB

jpnn.com - BYD mulai memperlihatkan wujud sedan flagship terbaru mereka di segmen D-Class, yang diberi nama Great Han atau juga dikenal sebagai Da Han maupun Han 9.

Mobil hadir sebagai sedan premium dengan desain ramping dan dimensi yang lebih besar dibanding lini Han yang ada saat ini.

Foto-foto resmi Great Han dibagikan oleh General Manager Divisi Penjualan Dynasty Network BYD, Lu Tian, melalui akun Weibo.

Model tersebut disebut menjadi pasangan dari SUV flagship Great Tang dengan bodi lebih panjang dan jarak sumbu roda diperluas.

Secara desain, Great Han masih membawa DNA yang mirip dengan Han L.

Bagian depannya menggunakan aksen horizontal yang menghubungkan kedua lampu utama di sepanjang tepi kap mesin, sehingga memberikan kesan modern dan elegan.

Dari samping, siluet mobil terlihat memanjang dengan garis atap melandai dari pilar B, menciptakan nuansa coupe.

Sementara itu, di belakang, BYD memasang lampu memanjang yang membentang dari sisi ke sisi, meski desain bumper belakang disebut akan berbeda dari Han L.