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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Sedan Listrik Seal Terbakar di Tol Cikampek, BYD Indonesia Beri Penjelasan

Senin, 03 Agustus 2026 – 17:40 WIB
Sedan Listrik Seal Terbakar di Tol Cikampek, BYD Indonesia Beri Penjelasan - JPNN.COM
Penampakan BYS Seal terbakar di tol Cikampek. Foto: Instagram @ckpinfo

jpnn.com, KOTA TANGERANG - BYD Indonesia akhirnya angkat bicara terkait insiden terbakarnya satu unit BYD Seal di ruas Tol Cikampek, tepatnya setelah Gerbang Tol Cikampek Utama.

Perusahaan memastikan telah menangani kejadian tersebut sesuai prosedur dan kini masih menyelidiki penyebabnya.

Head of Marketing PR & Government Relation BYD Indonesia, Luther T. Panjaitan, mengatakan tim BYD langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima informasi mengenai insiden tersebut.

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"Kami memahami dan sedang melakukan investigasi lebih lanjut terkait insiden tersebut," ujar Luther kepada awak media di GIIAS 2026, Tangerang, Senin (3/8).

Menurutnya, penanganan awal difokuskan pada keselamatan konsumen.

BYD memastikan kondisi pengguna kendaraan dalam keadaan baik sebelum mengevakuasi mobil ke lokasi investigasi.

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"Semua penanganan sudah dilakukan sesuai SOP kami, mulai dari memastikan konsumen dalam kondisi aman hingga membawa unit ke tempat investigasi untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut," katanya.

Sebelumnya, video kebakaran BYD Seal beredar luas di media sosial.

BYD Indonesia akhirnya angkat bicara terkait insiden terbakarnya satu unit BYD Seal di ruas Tol Cikampek, tepatnya setelah Gerbang Tol Cikampek Utama.

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TAGS   sedan listrik  Sedan listrik BYD Seal  BYD Seal terbakar  BYD Indonesia  byd seal terbakar si cikampek  otomotif 
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