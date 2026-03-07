Sedang Umrah Saat Vidi Aldiano Meninggal, Yura Yunita: Aku Pulang Sekarang Ya, Tungguin

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Yura Yunita langsung kembali ke tanah Air tatkala mendengar kabar duka atas meninggalnya sang sahabat, Vidi Aldiano.

Seperti diketahui, Yura Yunita tengah menjalani ibadah umrah bersama sang suami, Donne Maula saat mendapat kabar duka tersebut.

Dalam Instagram story-nya, pelantun Tutur Batin itu seakan menyampaikan kepada mendiang Vidi Aldiano bahwa dirinya bergegas pulang ke Indonesia.

"Beb, aku pulang sekarang ya, tungguin. Kita ketemu di rumah ya kan, ya kan. Kan janji mau ketemu dulu di rumah," ujar Yura Yunita melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu (7/3).

Dalam Instagram story lainnya, Yura sempat mengungkapkan reaksinya tatkala mendengar kabar meninggalnya Vidi Aldiano.

Yura Yunita mengatakan dirinya sempat berencana bertemu dengan Vidi setelah dirinya pulang dari menjalani ibadah umrah.

"Loh, kan, besok sepulang aku dari sini janjian mau ketemu main ke rumah kamu. Kan? Ya kan? Kan mau ketemu dulu, kan," tuturnya.

Dia menuturkan bahwa dirinya bakal segera pulang ke Indonesia.