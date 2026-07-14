Sedayu City & IPEKA Teken MoU, Arrowstar Kindergarten Siap Layani Keluarga Muda Kelapa Gading

jpnn.com - JAKARTA - Sedayu City Kelapa Gading terus memperkuat konsep kawasan terpadu melalui penambahan fasilitas pendidikan.

Superblok prestisius persembahan Agung Sedayu Group (ASG) di Jalan Sedayu Boulevard Raya, Jakarta Timur, itu menjalin kolaborasi dengan pihak lain demi memperkuat konsep kawasan terpadu.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ASG dan Yayasan IPEKA, Kamis (2/7/2026), demi menghadirkan Arrowstar Kindergarten di kawasan Sedayu City.

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Arrowstar Kindergarten merupakan jaringan pendidikan anak usia dini yang dikembangkan Yayasan IPEKA sejak 2020.

Sekolah ini menerapkan pendekatan play based learning dengan filosofi “Fun, Faith, and Family” sebagai dasar proses pembelajaran.

Kolaborasi ini menjadi tahap awal pengembangan fasilitas pendidikan anak usia dini yang ditujukan bagi masyarakat dan penghuni kawasan.

Direktur Umum Sekolah Kristen IPEKA Pdt. Handojo mengatakan pihaknya melihat Sedayu City memiliki potensi besar karena pertumbuhan kawasan yang terus berlangsung.

“IPEKA melihat Sedayu City adalah salah satu area Kelapa Gading Jakarta yang terus berkembang dan banyak keluarga muda yang mulai menempati area ini,” katanya.