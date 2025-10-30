Sederet Fakta Mayat Pria Terkubur Terpal di Siak, Identitas Korban

Kamis, 30 Oktober 2025 – 10:33 WIB

jpnn.com, SIAK - Mayat pria tanpa busana ditemukan terkubur di kebun belakang rumah warga Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Penemuan mayat pada Selasa sore, 28 Oktober 2025, ini membuat warga setempat gempar.

"Awalnya warga mencium bau busuk menyengat dari area kebun di halaman rumahnya," kata Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra, Kamis (30/10).

Berikut fakta-fakta mayat pria terkubur terpal di Siak:

1. Korban Ditimbun Tanah dan Dibungkus Terpal Biru

Mayat yang belum diketahui identitasnya itu dilaporkan warga kepada polisi setelah saksi mencium bau tidak sedap di kebunnya.

"Saksi langsung melapor ke Polsek Tualang. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan jasad seorang laki-laki dalam kondisi terkubur dan tanpa busana," kata Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy.

Eka mengatakan selain dikubur, jasad korban dibungkus pakai terpal biru.