JPNN.com - Kriminal

Sederet Fakta Pembunuhan Bu Dosen oleh Bekas Anggota Polisi

Selasa, 23 Desember 2025 – 11:10 WIB
Tersangka kasus pembunuhan seorang dosen perempuan di Kabupaten Bungo, Waldi Adiyat saat reka ulang di lokasi, Senin (22/12/2025). Dalam rekonstruksi itu, terungkap pelaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan tangkai sapu. ANTARA/HO-Polres Bungo

jpnn.com, BUNGO - Bu dosen bernama Erni Yuniati meregang nyawa di tangan Waldi Adiyat (WA) yang merupakan bekas anggota polisi.

Pembunuhan itu terjadi di Perumahan Al-Kautsar Residence, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Tersangka Waldi dengan pangkat terakhir Bripda berdinas di bagian Provesi dan Pengamanan (Propram) Polres Tebo. Dia menjalani rekonstruksi pembunuhan itu.

Sederet Fakta Pembunuhan Bu Dosen:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dilaksanakan di lokasi kejadian di Perumahan Al-Kautsar Residence, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

Dalam rekonstruksi tersebut diperagakan sebanyak 52 adegan, di mana 37 di antaranya merupakan adegan yang bersifat mematikan.

Adegan-adegan tersebut menggambarkan kronologi kejadian sejak awal hingga terjadinya tindak pidana pembunuhan.

