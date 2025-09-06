Sederet Penampil Mundur, Pestapora 2025 Keluarkan PT Freeport Indonesia dari Daftar Sponsor

jpnn.com, JAKARTA - Menyusul mundurnya sejumlah penampil akibat isu sponsor, Pestapora 2025 mengambil langkah dengan memutuskan kerja sama dengan PT Freeport Indonesia.

Penyelenggara acara mengumumkan keputusan tersebut melalui unggahan resmi di akun Instagram mereka.

Dalam pernyataan resmi, Pestapora mengonfirmasi kerja sama dengan PT Freeport Indonesia telah dihentikan.

"Per hari ini, Sabtu tanggal 6 September 2025, Pestapora telah memutus kerjasama dengan PT Freeport Indonesia," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut, dikutip Sabtu (6/9).

Pestapora juga menegaskan untuk penyelenggaraan pada hari kedua dan ketiga, sudah tidak terikat dan terafiliasi dengan PT Freeport Indonesia.

Adapun diketahui, Pestapora 2025 masih akan berlangsung hingga Minggu, 7 September 2025, mendatang.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap situasi yang berkembang dan untuk menjaga integritas acara.

