JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sederet Pencapaian dan Kontribusi BRI untuk Negeri di Sepanjang 2025

Rabu, 31 Desember 2025 – 17:39 WIB
Sederet Pencapaian dan Kontribusi BRI untuk Negeri di Sepanjang 2025
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menuturkan di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, BRI menatap tahun 2026 dengan optimisme. FOTO: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - BRI menapaki fase krusial dalam perjalanan transformasinya sepanjang 2025.

Memasuki usia ke-130 tahun, arah dan fondasi bisnis perseroan semakin diperkuat, seiring penegasan peran BRI sebagai bank milik negara yang tumbuh bersama masyarakat dan secara konsisten berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menuturkan di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, BRI menatap tahun 2026 dengan optimisme.

Optimisme tersebut tercermin dari kemampuan perseroan menjaga momentum pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan di seluruh lini bisnis. Kinerja positif ini mencerminkan efektivitas strategi transformasi yang dijalankan perseroan melalui inisiatif BRIVolution Reignite.

Di saat yang sama, BRI pun mengambil bagian dalam upaya mengakselerasi perekonomian melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Bahkan, kontribusi tersebut tidak berhenti pada aspek ekonomi semata, tetapi juga diwujudkan melalui aksi sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

Kehadiran tersebut menegaskan bahwa di tengah agenda transformasi dan penguatan kinerja, BRI terus menjaga perannya untuk hadir dan bergerak bersama masyarakat. Setidaknya sepanjang tahun 2025 terdapat serangkaian langkah strategis, yang menjadi penanda penting arah transformasi BRI, antara lain:

1. Babak Kepemimpinan Baru, Hery Gunardi Resmi Menakhodai BRI

Pada awal 2025, BRI memasuki fase kepemimpinan baru yang menjadi titik awal akselerasi transformasi perseroan. Pada 24 Maret 2025, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Hery Gunardi resmi diangkat sebagai Direktur Utama BRI.



