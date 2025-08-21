Sederhana Itu Istimewa, bank bjb Dorong Literasi Keuangan di Kalangan Pelajar

jpnn.com, BANDUNG - Sebagai Bank Pembangunan Daerah yang konsisten mendorong literasi keuangan dan pengembangan generasi muda, bank bjb memberikan dukungan penuh pada kegiatan Penganugerahan Sayembara Video Perpisahan Sekolah Tahun 2025.

Acara yang digelar pada Rabu, 20 Agustus 2025, di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, menjadi momentum penting dalam memperkuat kebiasaan menabung sekaligus meningkatkan pemahaman literasi keuangan di kalangan pelajar Jawa Barat.

Sayembara ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk apresiasi kepada siswa kelas XII SMA/SMK/SLB yang mengabadikan momen perpisahan sekolah lewat video kreatif.

Dengan tema “Sederhana Itu Istimewa”, ajang ini mengajarkan bahwa makna perpisahan tidak harus mewah, melainkan cukup dengan kesederhanaan dan kebersamaan yang tulus.

Kegiatan juga diisi dengan berbagai agenda edukatif dan interaktif. Sejak pagi, para siswa mengikuti rangkaian acara yang menghibur sekaligus mendidik, termasuk games manual yang membagi peserta ke tiga kelompok besar.

Sepuluh pemenang utama mendapatkan apresiasi khusus, ditambah 20 pemenang lain dari games interaktif likes dan follow akun Instagram OJK Jawa Barat.

Turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Herman Suryatman, Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan, Kepala Dinas Pendidikan Purwanto, serta perwakilan OJK Jawa Barat, Yuzirwan.

Kehadiran para tokoh ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan perbankan dalam memajukan literasi keuangan.