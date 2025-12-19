Sediakan Kredit Rp4,5 Trilliun, BTN Siap Jadi Bank Utama Holding Danareksa

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menandatangani kerja sama dengan PT Danareksa (Holding BUMN Danareksa) untuk penyediaan layanan perbankan komprehensif, yang akan mendukung peran Danareksa dalam ekspansi bisnisnya.

Kerja sama strategis tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi di Menara 2 BTN, Jakarta, pada Kamis (18/12) yang disaksikan oleh jajaran direksi dan manajemen kedua belah pihak.

Nixon mengatakan, kerja sama strategis tersebut menunjukkan kapabilitas BTN untuk menjadi mitra finansial utama yang mampu memberikan dukungan layanan perbankan komprehensif untuk holding korporasi berskala besar seperti Danareksa.

“Kerja sama ini menjadi salah satu bukti transformasi BTN menjadi bank modern yang siap memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan finansial bagi korporasi dengan skala bisnis yang luas dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Kami berharap nantinya BTN dapat menjadi bank pilihan utama bagi holding Danareksa dan seluruh anggota holding-nya,” ujar Nixon.

Dalam kesepakatan tersebut, BTN menyediakan total plafon fasilitas pembiayaan sebesar Rp4,5 triliun, yang terdiri dari Committed Corporate Line Facility maksimal Rp2 triliun dan Uncommitted Corporate Line Facility maksimal Rp2,5 triliun.

Nixon mengatakan, kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan keuangan Danareksa dengan lebih efisien dan prudent baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, BTN juga menyediakan solusi perbankan terintegrasi untuk holding Danareksa, mulai dari Cash Management System (CMS) untuk operasional perusahaan melalui platform Bale Korpora, layanan payroll dan fasilitas kredit konsumer bagi pegawai, hingga dukungan infrastruktur layanan perbankan bagi seluruh anggota ekosistem Danareksa.

“Potensi bisnis dari kerja sama ini sangat besar, baik dari sisi pembiayaan maupun dana pihak ketiga (DPK) karena BTN berkomitmen memberikan solusi secara end-to-end, mulai dari Danareksa sebagai perusahaan holdingnya hingga ke level karyawan di seluruh anggota holdingnya akan kami layani untuk semua kebutuhan finansialnya. Ini menunjukkan BTN mampu menyediakan layanan perbankan yang tidak hanya komprehensif tapi juga kompetitif di market,” tutur Nixon.