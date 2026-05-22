Sedih tak Bisa Bermain Lawan Persijap, Klok Tetap Ingatkan Persib Jangan Sombong

jpnn.com - BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengingatkan rekan-rekannya agar tidak sombong menjelang laga penentuan juara melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5).

Dia mengingatkan Persib tidak boleh merasa sudah pasti menang, meskipun lawan yang dihadapi berada di papan bawah klasemen.

"Tidak ada ruang untuk terlalu percaya diri atau sombong. Kami hanya tahu satu hal, kami harus menang," kata Klok di Stadion GBLA, Kamis (21/5).

Menurut Klok, Persib harus tetap tampil habis-habisan tanpa memandang siapa lawannya. Pemain naturalisasi itu meminta Maung Bandung menjaga fokus penuh demi memastikan trofi Super League 2025/2026 jatuh ke Persib.

"Mau lawan Persija, Borneo, atau siapa pun, kami harus bertarung selama 90 menit. Setelah pertandingan baru lihat hasilnya," ungkapnya.

Di tengah tensi tinggi menjelang laga penentuan, Klok dipastikan tak bisa bermain melawan Persijap. Gelandang berusia 33 tahun itu mengaku sangat sedih karena harus absen akibat akumulasi kartu kuning yang didapat saat menghadapi PSM Makassar.

Klok bahkan menilai kartu kuning tersebut tidak adil. Menurut Klok, insiden itu bermula ketika dia hanya ingin mengambil bola yang keluar lapangan sebelum terjadi cekcok dengan pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin.

"Saya sangat sedih tidak bisa bermain. Saya pikir kartu kuning itu tidak fair," ujar Klok.