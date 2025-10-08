Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sedihnya ASN PPPK, Tanggal Segini Belum Gajian Juga, Cicilan Menanti

Rabu, 08 Oktober 2025 – 11:15 WIB
Sedihnya ASN PPPK, Tanggal Segini Belum Gajian Juga, Cicilan Menanti - JPNN.COM
Sedihnya ASN PPPK, sudah tanggal segini belum gajian juga, banyak cicilan menanti. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASN PPPK di sejumlah daerah sedih bukan kepalang. Pasalnya, sudah tanggal segini mereka belum gajian juga, padahal sudah banyak cicilan menanti.

Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih mengungkapkan Oktober menjadi bulan horor bagi ASN PPPK. Sudah dua tahun menjadi PPPK, mereka selalu terlambat mendapatkan gaji.

"Dua tahun ini begitu terus. Alasan pemda karena perubahan anggaran," kata Heti kepada JPNN, Rabu (8/10).

Baca Juga:

Dari laporan yang diterima Heti, provinsi Banten dan kabupaten Serang belum menggaji ASN PPPK. Ini sangat menyulitkan mereka yang menggantungkan hidupnya pada gaji bulanan.

Heti heran mengapa pemda tidak menyiapkan antisipasi soal anggaran gaji ini. Sebab, di daerah lain ternyata penggaliannya tepat waktu.

"Kota Serang aman-aman saja. Mereka digaji sesuai jadwalnya," ujarnya.

Baca Juga:

Tahun lalu, ASN PPPK di provinsi Banten dan Kabupaten Serang baru digaji 15 Oktober. Mereka khawatir tahun ini tanggal segitu juga.

Kondisi itulah yang mendorong Heti mengusulkan agar tata kelola guru diambil alih pusat. Ini agar guru PPPK bisa mengajar dengan tenang tanpa memikirkan gaji belum dibayar.

Sedihnya ASN PPPK, sudah tanggal segini belum gajian juga, banyak cicilan menanti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  ASN  Gajian  Gaji  PNS 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp