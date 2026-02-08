SeeJontor FC Gelar Coaching Clinic Bersama Erol Iba dan Jendri Pitoy di Yogyakarta

jpnn.com, YOGYAKARTA - Komunitas sepak bola jurnalis SeeJontor FC (SJFC) menggelar coaching clinic sebagai bagian dari Tour De Central Java 2026 pada 6-8 Februari 2026. Kegiatan bertema Safari Ramadan ini diikuti 55 anak dari SSB Pakem Soccer School di Lapangan Purwobinangun, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/2).

Dua legenda Timnas Indonesia, Erol Iba dan Jendri Pitoy, yang kini berkarier di PSBS Biak, turun langsung memberikan pelatihan teknik dasar sepak bola.

"Sebagai insan sepak bola, saya dan Coach Erol Iba ingin berbagi pengalaman dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia," ujar Jendri Pitoy.

Erol Iba menambahkan, "Punya mimpi itu penting, tapi jangan hanya bermimpi. Bangun dan kejarlah mimpimu dengan kerja keras.”

Selain pembinaan sepak bola usia dini, SJFC juga menyerahkan bantuan voucher perlengkapan senilai Rp8 juta dari Fisik untuk SSB Pakem Soccer School serta santunan untuk Panti Asuhan Sabilulhuda jelang Ramadan.

Pembina SeeJontor FC, Engel Glendy Sahanggamu, mengatakan, "Kegiatan SJFC ini sangat positif. Tidak hanya membina sepak bola usia dini, tetapi juga menumbuhkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan silaturahmi. Inilah semangat sepak bola yang seharusnya terus dijaga dan dikembangkan.”

Rangkaian acara ditutup dengan pertandingan persahabatan melawan PWI Yogyakarta, sebagai ajang silaturahmi jelang Hari Pers Nasional.

Ketua SeeJontor FC, Mochamad Hary Prasetya, mengucapkan terima kasih atas dukungan para sponsor. "Melalui coaching clinic ini, kami ingin memperkuat pembinaan sepak bola grassroots. Sebelumnya kegiatan serupa sudah kami lakukan di Jakarta dan sejumlah wilayah Jawa Barat. Kini kami fokus di Yogyakarta dan Boyolali,” ujarnya.