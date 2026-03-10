Segarkan Birokrasi, Wali Kota Semarang Ambil Sumpah 354 Pejabat Struktural Baru di Balai Kota

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 354 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Gedung Much Ikhsan, Balai Kota Semarang, Selasa (10/3/2026).

Ratusan orang itu akan menduduki jabatan administrator dan pengawas di sejumlah posisi strategis tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan kelurahan.

Dalam arahannya, Agustina menyampaikan tugas baru para pejabat tersebut seperti pelari estafet yang menerima tongkat dari pendahulunya sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih kurang.

“Harus seperti seorang pelari yang menerima tongkat estafet dari pendahulunya. Harus mampu meneruskan keberhasilan, memperbaiki yang kurang, dan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan,” ujarnya.

Agustina menjelaskan proses pengangkatan jabatan ini bersih dari praktik 'uang pelicin'. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik diminta tak terlibat praktik semacam itu.

“Saya sampaikan juga terkait isu adanya permintaan uang. Saya minta hal-hal seperti itu dihentikan karena tidak baik dan bisa berkorelasi dengan urusan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono menjelaskan total pejabat yang dilantik, sebanyak 51 orang merupakan pejabat administrator dan 303 orang di antaranya pengawas.