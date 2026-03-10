Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Segarkan Birokrasi, Wali Kota Semarang Ambil Sumpah 354 Pejabat Struktural Baru di Balai Kota

Selasa, 10 Maret 2026 – 20:41 WIB
Segarkan Birokrasi, Wali Kota Semarang Ambil Sumpah 354 Pejabat Struktural Baru di Balai Kota - JPNN.COM
Pelantikan 354 pejabat struktural di lingkungan Pemkot Semarang. FOTO: Humas Pemkot Semarang.

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 354 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Gedung Much Ikhsan, Balai Kota Semarang, Selasa (10/3/2026).

Ratusan orang itu akan menduduki jabatan administrator dan pengawas di sejumlah posisi strategis tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan kelurahan.

Baca Juga:

Dalam arahannya, Agustina menyampaikan tugas baru para pejabat tersebut seperti pelari estafet yang menerima tongkat dari pendahulunya sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih kurang.

“Harus seperti seorang pelari yang menerima tongkat estafet dari pendahulunya. Harus mampu meneruskan keberhasilan, memperbaiki yang kurang, dan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan,” ujarnya.

Agustina menjelaskan proses pengangkatan jabatan ini bersih dari praktik 'uang pelicin'. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik diminta tak terlibat praktik semacam itu.

Baca Juga:

“Saya sampaikan juga terkait isu adanya permintaan uang. Saya minta hal-hal seperti itu dihentikan karena tidak baik dan bisa berkorelasi dengan urusan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono menjelaskan total pejabat yang dilantik, sebanyak 51 orang merupakan pejabat administrator dan 303 orang di antaranya pengawas.

Sebanyak 354 pejabat dilantik tanpa uang pelicin, perombakan besar-besaran di lingkungan Pemkot Semarang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agustina Wilujeng Pramestuti  wali kota semarang Agustina Wilujeng  Pelantikan pejabat Semarang  Pemkot Semarang 
BERITA AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp