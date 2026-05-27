JPNN.com - Entertainment - Musik

Segera Digelar, Jakarta Under Siege 2026 Umumkan Daftar Penampil

Rabu, 27 Mei 2026 – 10:10 WIB
Poster resmi Jakarta Under Siege 2026 yang akan diadakan di M Bloc, Jakarta pada 30 Mei 2026. Foto: Dok. Jakarta Under Siege

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Under Siege 2026 segera digelar di M Bloc, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Beberapa hari menjelang acara, penyelenggara resmi merilis main flyer terbaru beserta line up lengkap.

Tahun ini, Jakarta Under Siege menghadirkan Haywire, unit Boston Hardcore asal Amerika Serikat yang tengah menjalani rangkaian tur internasional.

Kehadiran Haywire menjadi salah satu penampilan yang paling dinantikan oleh penikmat musik hardcore di Indonesia.

Selain penampil utama, Jakarta Under Siege 2026 juga bakal diramaikan oleh sederet nama dari berbagai spektrum musik independen dan hardcore Indonesia.

Tujuh band pembuka yang telah diumumkan antara lain Grrrl Gang, The End, Zip, Karmax, Outrage, Alice, serta unit hardcore asal Medan, Pleazure and Pain.

Bersamaan dengan pengumuman line up lengkap, pihak penyelenggara juga mengumumkan perpindahan venue acara. Jakarta Under Siege 2026 yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Bali United, Jakarta Barat, kini resmi dipindahkan ke M Bloc, Jakarta Selatan.

Perubahan venue tersebut dilakukan demi menghadirkan pengalaman pertunjukan yang lebih maksimal, intim, dan lebih dekat dengan kultur komunitas yang menjadi semangat utama Jakarta Under Siege.

